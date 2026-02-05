уби пешеходец на главен път Е-79 в Кресна. При инцидента загина 48-годишен мъж от Разлог.
Държавното обвинение настоя за най-тежката мярка "задържане под стража“. Събраните доказателства по случая показват, както и видеозапис от близката бензиностанция показват, че обвиняемият е шофирал със значително превишена скорост – над 80 км/ч при ограничение от 50 км/ч в населено място.
Според прокурорът по мократа настилка липсват следи от спирачен път, а обвиняемият не е оказал първа помощ на пострадалия, нито е подал сигнал на тел. 112.
За престъплението законът предвижда лишаване от свобода от 10 до 15 години.
