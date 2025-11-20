ЗАРЕЖДАНЕ...
Остават броени дни до първото издание на новата инициатива "Творческо Банско Разговаря"
Събитието цели да създаде платформа за сътрудничество между творци, занаятчии, артисти, културни организации и предприемачи в сектора. Фокусът е върху обмяната на опит, изграждането на нови партньорства и устойчивото развитие на културната среда в Банско и околността.
Програмата включва лекции, дискусии и практически уъркшопи, насочени към реалните нужди на съвременния творчески сектор.
"Творческо Банско Разговаря“ е първото събитие от поредица месечни тематични срещи, които ще се провеждат през зимните месеци. Основната цел е изграждане на силна, свързана и професионално активна творческа общност на територията на община Банско.
Събитието е напълно безплатно за всички участници.
