Остават 3 дни до Младежкия събор в село Крупник

© Остават само три дни до празника на село Крупник. На 30 август там ще се проведе традиционният Младежки събор, който и тази година обещава богата програма и много настроение.



Началото ще бъде поставено още в 10:00 часа със спортна среща, превърнала се в традиция – футболният мач между ветераните на ФК "Левски“ (Крупник) и ФК "Пирински Миньор“ (Брежани). Дербито винаги събира десетки зрители и носи спортен заряд и усмивки.



Кулминацията на празника ще бъде вечерният концерт на площада, който започва в 19:30 часа. На сцената ще се изявят ДЮФА "Македонче“ към НЧ "Владимир Маяковски“ – Крупник, КНХ "Кръшно хоро“, танцьорите от КСТ "Силвана Денс“, както и изпълнителите Виктория Буюклийска, Антония Лозанова и Малин Домозетски. За доброто настроение ще се погрижат още оркестър "Живко бенд“ и фолк дивата Тереза.



Жителите и гостите на селото ще могат да се насладят на много музика, танци и празнично настроение. Организаторите канят всички да се присъединят и да изпълнят площада на Крупник с веселие, за да бъдат съхранени живи традициите на местната общност.