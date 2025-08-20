ЗАРЕЖДАНЕ...
|Остава висок процентът на безработица в Кюстендил
Най-много безработни има сред хората без специалност и професия, както и тези с начално или по-ниско образование. Най-ниска безработица има при кюстендилци с работническа професия и при висшистите.
Данните сочат, че 335 са безработните младежи до 29 години, 669 са лицата над 50-годишна възраст, останали без работа. Като продължително безработни се водят 643 души.
За месец време на първичния трудов пазар са заявени 73 нови работни места. Повече от половината са за хора с работническа професия, следвани от тези за специалисти.
Най-голям е броят на заявените работни места за персонал, зает в услуги за населението, търговията и охраната. Има свободни работни места за монтажници, машинни оператори, шофьори, занаятчии и електротехници.
