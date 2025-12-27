ЗАРЕЖДАНЕ...
Осоговската планина е под пелена от 40-сантиметров сняг. Хижите са на генератори
За NOVA от "Електрохолд" казаха, че е осигурен ток за цялата Кюстендилска област. Няма населени места без електричество. 300 екипа са в готовност да реагират.
В района на Осогово снегът създаде проблеми за хотели и хижи. Обектите са били пълни с посетители, пристигнали още в навечерието на Бъдни вечер. Токът е спрял заради паднали електрически стълбове и дървета, чието отстраняване отнема време. Засега решението е да се използват генератори и агрегати, за чиято поддръжка непрекъснато се качва гориво нагоре в планината – нафта или бензин.
Хотелиерите обаче откроиха друг генерален проблем. Според тях в бъдеще електропроводите трябва да бъдат вкопани в земята.
