В следващите три дни – 25, 26 и 27 февруари – на крос трасето в Ски център "Осогово“ ще се проведат Държавно първенство, "Купа Алекс Иванов“ и "Купа Осогово“ за всички възрастови групи в дисциплината сноуборд крос, предадеСноуборд кросът е една от най-атрактивните дисциплини в зимните спортове. В нея четирима състезатели стартират едновременно и се спускат по трасе с различни елементи – ролери, скокове, виражи и други препятствия, като победител е този, който финишира пръв.Днес стартират състезанията за "Купа Алекс Иванов“, в които ще участват деца, момчета и момичета, юноши и девойки, както и жени и мъже.Държавното първенство започва на 26 февруари, като в него ще се включат състезатели от осем възрастови групи. Надпреварата за "Купа Осогово“ ще се проведе на 27 февруари, като са предвидени 12 старта.Състезанията са с отворен достъп за зрители и ще се провеждат всеки ден от 9.30 до 13.30 часа. Според прогнозата времето ще бъде слънчево, което създава отлични условия за спорт и добро настроение.