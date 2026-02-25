ЗАРЕЖДАНЕ...
Осогово приема стартове по сноуборд крос
© ФОКУС
Сноуборд кросът е една от най-атрактивните дисциплини в зимните спортове. В нея четирима състезатели стартират едновременно и се спускат по трасе с различни елементи – ролери, скокове, виражи и други препятствия, като победител е този, който финишира пръв.
Днес стартират състезанията за "Купа Алекс Иванов“, в които ще участват деца, момчета и момичета, юноши и девойки, както и жени и мъже.
Държавното първенство започва на 26 февруари, като в него ще се включат състезатели от осем възрастови групи. Надпреварата за "Купа Осогово“ ще се проведе на 27 февруари, като са предвидени 12 старта.
Състезанията са с отворен достъп за зрители и ще се провеждат всеки ден от 9.30 до 13.30 часа. Според прогнозата времето ще бъде слънчево, което създава отлични условия за спорт и добро настроение.
