Осигуриха топъл обяд за 80 души в Кочериново

© Фокус Архив Кметът на Кочериново Станислав Горов е подписал анекс за удължаване на срока на договора по проект "Топъл обяд в община Кочериново", по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, финансирана от Програма за храни и основно материално подпомагане, предаде "Фокус“. По този начин се осигурява непрекъсваемост на предоставяната услуга до 31 януари 2026 година.



80 лица от община Кочериново ще продължат да получават топъл обяд по домовете си. Всеки работен ден потребителите на социалната услуга получават супа, основно ястие и хляб, а при реализирани икономии по проекта се предоставя и десерт.



Изготвя се седмично меню, което осигурява балансирано и здравословно хранене на лицата от целевите групи, съобразно изискванията за безопасност на храните и националните стандарти и норми за хранене. Храната се приготвя и доставя по домовете на потребителите в работни дни от избран доставчик.



Община Кочериново продължава да развива целенасочената си социална политика в подкрепа на най-уязвимите групи от населението и да търси възможности предоставяните социални услуги да бъдат разширени и усъвършенствани.