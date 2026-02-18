Временна организация на движението е въведена по няколко улици в Кюстендил поради риск от падащи камъни, предадеУлица "Мусала“ е затворена за движение в участъка от къща №2 до сградата на ловно-рибарско дружество "Елен“.Улица "Хан Аспарух“ временно ще бъде двупосочна до отпадане на необходимостта от ограничението.Улица "Хисарлъка“ ще бъде затворена в отсечката от кръстовището с улица "Гургулят“ до кръстовището при бившия ресторант "Бохемия“.От Община Кюстендил призовават гражданите да използват алтернативни маршрути и да спазват поставената сигнализация с оглед тяхната безопасност.