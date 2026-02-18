ЗАРЕЖДАНЕ...
Още затворени улици в Кюстендил заради сериозна опасност
Улица "Мусала“ е затворена за движение в участъка от къща №2 до сградата на ловно-рибарско дружество "Елен“.
Улица "Хан Аспарух“ временно ще бъде двупосочна до отпадане на необходимостта от ограничението.
Улица "Хисарлъка“ ще бъде затворена в отсечката от кръстовището с улица "Гургулят“ до кръстовището при бившия ресторант "Бохемия“.
От Община Кюстендил призовават гражданите да използват алтернативни маршрути и да спазват поставената сигнализация с оглед тяхната безопасност.
