|Още гасят пожара в Национален парк "Рила"
От рано сутринта на терен са пожарникари, горски служители и доброволното формирование на Благоевград.
Сложността на пожара идва от изключително трудния достъп – огънят е на над 1900 метра надморска височина, при много стръмен терен с над 70 градусови наклони. Огромните усилия все пак днес дадоха резултат и засега пожарът е спрян от южния фронт, информира БНТ.
Направени са и допълнителни просеки от булдозер.
Утре работата продължава.
