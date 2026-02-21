Поради свличане на скални маси, пътят за село Кремен, в участъка от разклона на главен път II-19 до селото е временно затворен за движение, съобщиха от Община Банско.Извършват дейности по почистване и обезопасяване на участъка.Гражданите ще бъдат своевременно уведомени при възстановяване на движението по пътя.