Кметът на общината Димитър Бръчков поздрави колектива на I ОУ "Кочо Мавродиев“ за успешното приключване на проекта за STEM център Новото образователно пространство ще надгради традиционното преподаване и учене с допълнителни възможности Два са кабинетите към STEM центъра - кабинет по компютърно моделиране и информационни технологии и музикално студио.Директорът на училището Аспарух Въчков каза, че STEM центърът е символ на стремежа към знания, иновации и по-добро бъдеще Кметът Димитър Бръчков допълни, че тези кабинети и като цяло интерактивната свързаност на класните стаи са един модерен подход, адаптиран към нуждите на сегашното поколение и съвременното образование Той припомни, че се върви целенасочено и поетапно към обновяване на базата на училището - направен е цялостен ремонт на покрива, изградена е нова пристройка за ученици от начален етап , внедрени са мерки за енергийна ефективност на сградата.Предстои по проект да бъде ремонтирано и дворното пространство - ще бъде функционално с обособени игрища, с нови съоръжения, настилка, огради и видеонаблюдение Ще се реши и въпросът с отвеждането на дъждовната вода , за да не стига до физкултурния салон.Кратка художествена програма предшества прерязването на лентата на новия STEM център в I ОУ "Кочо Мавродиев“.