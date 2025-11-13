Снощи, малко преди 21.00 часа, на пътя между селата Шишковци и Копиловци е станало пътно произшествие, съобщиха от пресцентъра на. 23-годишен водач на лек автомобил е загубил контрол над управлението му.На място на инцидента е оказана помощ от екип на Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението“ – Кюстендил, който е обезопасил пътния участък.Пострадалият шофьор е транспортиран в кюстендилската болница, където му е оказана медицинска помощ. При извършен тест за употреба на алкохол е отчетен резултат от 2.05 промила. Взета му е и кръвна проба за химичен анализ, включително за наличие на наркотични вещества.Младият мъж е задържан с полицейска заповед, а по случая е образувано бързо полицейско производство. Уведомена е прокуратурата.