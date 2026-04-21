Повече от 100 души се включиха в общата трудова борса, която се проведе в голямата зала на НЧ "Братство 1869“ в Кюстендил, предаде репортер на ФОКУС. Събитието беше организирано от местната Дирекция "Бюро по труда“, като общо 18 работодатели обявиха 94 свободни работни места в сферите на ресторантьорството, хотелиерството, производството на лекарствени вещества, финансовия бранш и преработващата промишленост.

Директорът на бюрото Любослава Христова-Даскалова заяви пред журналисти, че борсата е място за директен диалог, където работодателите и търсещите работа могат да си зададат въпроси лице в лице, докато специалистите съдействат като посредници на място. Тя представи и активните програми за общините Кюстендил, Невестино и Трекляно, сред които проектът "Младежка заетост +“ за лица до 29 години, инициативата "Родители в заетост“ за баланс между професионалния и личния живот, както и проектът "Започвам работа“, предлагащ квалификация и транспортни надбавки за неактивни лица.

Ръководителят на трудовата дирекция допълни, че по линия на EURES се предлага посредничество на международно ниво, а до края на април 2026 година продължават и дигиталните обучения по Плана за възстановяване и устойчивост, които са насочени към безработни и работещи граждани, желаещи да подобрят своите технологични умения.