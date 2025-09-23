ЗАРЕЖДАНЕ...
Осем кюстендилски училища стават иновативни
Езикова гимназия "Д-р Петър Берон“, Начално училище "Свети Климент Охридски“, Основно училище "Професор Марин Дринов“, Основно училище "Св. Св. Кирил и Методий“, Природоматематическа гимназия "Проф. Емануил Иванов“ и Професионална гимназия по икономика и мениджмънт "Йордан Захариев“.
На територията на област Кюстендил, към момента има изградена "Училищна STEM среда“ в 16 училища, в други 18 училища се очаква да бъдат открити до края на календарната 2025 г., а в 3 училища изграждането ще бъде завършено до 31 май 2026 година.
По данни на Регионално управление на образованието в Кюстендил, за учебната 2025/2026 година, ще има 20 средищни образователни институции - 16 училища и 4 детски градини, както и 6 защитени образователни институции - 4 училища и 2 детски градини.
