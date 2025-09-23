Осем кюстендилски училища стават иновативни

© Фокус Архив Осем от училищата в област Кюстендил ще бъдат иновативни през започналата вече нова учебна година, предаде "Фокус“. Две от училищата са на територията на община Дупница - Основно училище "Евлоги Георгиев“ и Профилирана гимназия "Христо Ботев“. Останалите иновативни училища са на територията на община Кюстендил -



Езикова гимназия "Д-р Петър Берон“, Начално училище "Свети Климент Охридски“, Основно училище "Професор Марин Дринов“, Основно училище "Св. Св. Кирил и Методий“, Природоматематическа гимназия "Проф. Емануил Иванов“ и Професионална гимназия по икономика и мениджмънт "Йордан Захариев“.



На територията на област Кюстендил, към момента има изградена "Училищна STEM среда“ в 16 училища, в други 18 училища се очаква да бъдат открити до края на календарната 2025 г., а в 3 училища изграждането ще бъде завършено до 31 май 2026 година.



По данни на Регионално управление на образованието в Кюстендил, за учебната 2025/2026 година, ще има 20 средищни образователни институции - 16 училища и 4 детски градини, както и 6 защитени образователни институции - 4 училища и 2 детски градини.