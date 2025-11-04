ЗАРЕЖДАНЕ...
|Осем години затвор за 63-годишен мъж от Сатовча за опит за убийство на полицай
С постановената от Окръжен съд присъда на 63-годишния мъж е наложено наказание "лишаване от свобода“ за срок от 8 (осем) години, което да изтърпи при първоначален "строг“ режим.
Подсъдимият е осъден да заплати и сторените по делото разноски.
Делото се разгледа при съкратено съдебно следствие, след като подсъдимият призна фактите, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт.
Присъдата може да се обжалва или протестира в 15-дневен срок, пред Апелативен съд –гр.София.
