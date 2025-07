Организаторите на Hills of Rock: Горещ Пловдив, над 45 горещи банди в тежката музика

© Фейсбук Интервю за предаването "Цветовете на Пловдив" по Радио "Фокус" с Деница Славова, от Fest Team, организатор на фестивала Hills of Rock.



Буквално броим дните до началото на Hills of Rock, наистина едно голямо събитие за Пловдив. Какво да очакват почитателите на този фестивал тази година?



Здравейте, много ми е приятно и благодаря за интереса. Вие броите дните, вече сме в юли. А ние буквално започваме да дишаме и да живеем с Hills of Rock от последния ден на предишния Hills of Rock 2024, когато наистина стана ясно, че фестивалната летва беше вдигната много високо, след феноменалното участие на Bring Me the Horizon и Мистерията на българските гласове, които се включиха в техния сет. Това е любимият ни фестивал! И вече влизаме в месеца, в който той ще се проведе. Горещ месец, горещ Пловдив, горещи банди, над 45 големи имена в тежката музика. Между тях има адски много нови лидери, но има и много любими вече утвърдени имена. Много са - 45, нямам да успея да ги преброя всичките пред вас.



Но да кажем поне по-големите! Да кажем легендите.



Gojira, Mastodon, Fear Factory, имаме The Smashing Pumpkins, Wolfmother, имаме Skunk Anansie, Sepultura, Extreme, които за първи път идват в България, Static-X, While She Sleeps, които видяхме пък в Бургас преди две години. Много силна френска вълна с Landmvrks и Rise Of The Northstar, както и разбира се с Gojira. Безспорно главната сцена на Hills of Rock събира най-големите имена от съвременната рок и метал сцена. Между 25 и 27 юли ще бъдем при вас, в Пловдив, заедно с всички тези артисти. Но тук е мястото да кажа, че не по-малко вълнуващо ще бъде и на останалите локации, на останалите сцени. Ние, както всяка година, си партнираме със сцените "На тъмно“ и "Stroeja“, които също доста са се постарали тази година.



Тази година американците Dope ще бъдат на сцената на "Stroeja“, също така и H-Blockx. Обаче имаме и Kultur Shock и "Тъмно“, и "Ревю“, и Vendetta, и Attaxic, и "Всеки следващ ден“, и Urban Grey.



И със сигурност ще забравя някой, за това просто препоръчвам хората да отидат на сайта на Hills of Rock и да видят програмата – тя вече е готова, по дни – и да си харесат нещо, защото съм категорична, че Пловдив ще бъде епицентърът на рок и метал сцената за тази година и за всекиго от този жанр, разбира се, ще има какво да чуе.



Аз лично се вълнувам много от това, че за първи път Gojira идват у нас. Те направиха много, много силна година. За първи път сега ще бъдат и в България. Освен, че са много тежка и много музикантска група, те много държат и на по-дълбоките послания. Те имат, това определение използваме за тях "екологично осъзнат метал", защото много се вълнуват от този тип позитивна промяна в света, която да се постигне, благодарение и на музиката, и на популярните хора. Така че екологично пробуждане е в отговор на кризите на днешното време, а знаете, че рок музиката винаги е била тази, която размества пластове и която се опитва да прави настроение. Така че да, много интересни неща.



Освен музиката, това е фестивалът, в който се срещат различни поколения. Родители водят децата си. Някои млади хора слушат музиката, която майка им е слушала, с баща си, с детето си. Така че със сигурност мога да потвърдя, че е различно.



Много енергия, много музика! Наистина е чудесно на този фестивал. И все пак, как вървят приготовленията? Започнахте ли да строите сцените, или е още твърде рано?



Сцената още не сме започнали да я строим. Но подготовката, графикът и всичко, което ще се случва на терен, вече кипи с пълна сила. Ще имаме много интересни допълнения и забавления, освен музиката.



Тази година ще имаме шатра на партньорите ни от Bare Hands Society, които ще покажат най-известните плакати, които са правили през годината за различни банди, включително и за Gojira, между другото. Само ще издам, че Дидо Пешев има постери за Metallica, така че наистина класен, класен артист. Ще имаме тату студио за първи път на място, също.



Много активности ще има, които дори все още не сме обявили, така че вие сте първите, които разбират за това. Но Hills of Rock не е единственото ни събитие. Преди това ще бъдем в Пловдив на Античния театър с Dream Theater за две много силни дати - 20 и 21 юли. Пак на 21 юли, освен че ще бъдем в Пловдив, ще бъдем и в София, на стадион "Васил Левски“. Не знам как си го представяте това, но на нас ще ни се случи това мултиплициране, защото Guns N' Roses ще направи голямото си шоу в София на този ден. Така че паралелно се движат нещата. Много активен ще бъде юли, горещ във всеки смисъл на думата.



Аз благодаря и наистина ще очакваме и още любопитни така подробности за това, което подготвяте като изненади за Hills of Rock.



Ще ви информираме своевременно. Очаквайте много интервюта с групите. Така че всеки, който иска да разбере нещо любопитно за своите любимци, ще има възможност да го направи.