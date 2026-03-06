В Дупница е направен опит за палеж на жилищна сграда, съобщиха от пресцентъра на. Неизвестен мъж е направил опит да запали етаж от къща в града.Мъжът е хвърлил парцали, напоени със запалителна течност, към обекта. Сигналът е подаден в Районно управление - Дупница. Досъдебно производство е образувано по случая, уведомена е прокуратурата.