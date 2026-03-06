ЗАРЕЖДАНЕ...
Опит за палеж на къща в Дупница
Мъжът е хвърлил парцали, напоени със запалителна течност, към обекта. Сигналът е подаден в Районно управление - Дупница. Досъдебно производство е образувано по случая, уведомена е прокуратурата.
