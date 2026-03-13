Митническите служители предотвратиха нелегален внос на над 580 продукта за естетични и козметични процедури. Това съобщиха от Агенция "Митници".В пратка от Южна Корея митническите служители отдел “Митническо разузнаване и разследване" на ТД Митница София са установили 580 хиалуронови филъра и седем броя колагенови бустери, за които не са предоставени разрешителни за внос. Случаят е част от засилените контролни действия на Агенция "Митници“ за предотвратяване на нелегалния внос на медицински изделия с неясен произход, които могат да представляват риск за здравето и безопасността на гражданите.На 07.03.2026 г., служители от сектор “Митнически оперативен контрол" при отдел “Митническо разузнаване и разследване" на ТД Митница София, селектират за проверка стоки по митническа декларация, декларирани като козметични продукти - 33 кг, идващи от Южна Корея.Подадена е митническа декларация за режим свободно обращение, като митническите служители установяват, че същевременно с декларацията е подадено искане за смяна на дружеството получател, което е събудило основателни съмнения в проверяващия екип.В хода на извършената физическа проверка, в пратката са намерени 580 броя хиалуронови филъра с лидокаин и 7 броя колагенов бустер, за които не са представени разрешителни за внос, съгласно Закона за медицинските изделия. Изпратено е писмо до компетентния орган - Изпълнителна агенция по лекарствата, откъдето е получено становище, че стоката представлява медицински изделия и не следва да се допуска за свободно обращение. За случая предстои съставяне на акт по Закона за митниците за митническа измама, изразяваща се в избягване на забрани и ограничения за внос на стоки.От началото на 2025 година до настоящия момент отдел “Митническо разузнаване и разследване" в ТД Митница София са задържали над 1 000 броя медицински изделия – хиалуронови филъри, ботулинови токсини и колагенови бустери. Всички открити продукти представляват медицински изделия, предназначени за естетични и дерматологични процедури, като тяхното използване следва да бъде строго регламентирано и контролирано от компетентните здравни органи. Липсата на необходимата документация, сертификати за съответствие и разрешения за употреба и внос, поставя под съмнение качеството, безопасността и произхода на въпросните продукти. Това крие потенциален риск за здравето на потребителите, тъй като не може да бъде гарантирано, че изделията отговарят на изискванията на европейското и националното законодателство. Засилените проверки са част от мерките, които Агенция "Митници“ предприема за ограничаване на незаконния внос на медицински изделия и защита на обществения интерес.