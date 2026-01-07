ЗАРЕЖДАНЕ...
Опашки за първите пенсии в евро в Кюстендил
От Областна дирекция на МВР – Кюстендил съобщиха, че са предприети засилени мерки за сигурност около пощенските станции и банковите клонове в областта.
Мерките са насочени основно към обекти, в които възрастни хора ще получават пенсиите си. Допълнително полицейско присъствие ще бъде осигурено както около пощенските клонове, така и около банките, с особен фокус върху малките и отдалечените населени места.
Засиленото присъствие на полицейските служители ще продължи до края на януари. В предприетите мерки за сигурност участват и служители на Жандармерията.
Полицейските служители ще бъдат позиционирани основно около пощенските станции, като при необходимост ще оказват съдействие и помощ на гражданите.
В малките населени места на областта също ще има полицейски екипи.
ОДМВР – Кюстендил, призовава гражданите да обменят пари единствено в пощи, банки и лицензирани финансови институции. Всяко предложение, получено по телефона или с посещение в малките населени места за обмен на пари, е измама.
"Уважаеми съграждани, призоваваме да бъдете внимателни, при всяко съмнение да се обръщате към полицейските служители или да звъните на тел. 112. Гаранция за вашата сигурност и сигурността на средствата ви е контакт само с банкови или пощенки институции“, посочиха от ОД на МВР - Кюстендил.
