Опашка се е образувала пред централния клон на "Български пощи“ в Кюстендил, предаде репортер на ФОКУС. Струпването е заради започналото изплащане на пенсиите. Хората се редят на опашка, създадена е необходимата организация за пропускане на пенсионерите и тяхното обслужване на пощенските гишета.

От Областна дирекция на МВР – Кюстендил съобщиха, че са предприети засилени мерки за сигурност около пощенските станции и банковите клонове в областта.

Мерките са насочени основно към обекти, в които възрастни хора  ще получават пенсиите си. Допълнително полицейско присъствие ще бъде осигурено както около пощенските клонове, така и около банките, с особен фокус върху малките и отдалечените населени места.

Засиленото присъствие на полицейските служители ще продължи до края на януари. В предприетите мерки за сигурност участват и служители на Жандармерията.

Полицейските служители ще бъдат позиционирани основно около пощенските станции, като при необходимост ще оказват съдействие и помощ на гражданите.

В  малките населени места на областта също ще има полицейски екипи.

ОДМВР – Кюстендил, призовава гражданите да обменят пари единствено в пощи, банки и лицензирани финансови институции.  Всяко предложение, получено по телефона или с посещение в малките населени места за обмен на пари, е измама. 

"Уважаеми съграждани, призоваваме да бъдете внимателни, при всяко съмнение да се обръщате към полицейските служители или да звъните на тел. 112. Гаранция за вашата сигурност и сигурността на средствата ви е контакт само с банкови или пощенки институции“, посочиха от ОД на МВР - Кюстендил.