Опашка се е образувала пред централния клон на "Български пощи“ в Кюстендил, предаде репортер на. Струпването е заради започналото изплащане на пенсиите. Хората се редят на опашка, създадена е необходимата организация за пропускане на пенсионерите и тяхното обслужване на пощенските гишета.От Областна дирекция на МВР – Кюстендил съобщиха, че са предприети засилени мерки за сигурност около пощенските станции и банковите клонове в областта.Мерките са насочени основно към обекти, в които възрастни хора ще получават пенсиите си. Допълнително полицейско присъствие ще бъде осигурено както около пощенските клонове, така и около банките, с особен фокус върху малките и отдалечените населени места.Засиленото присъствие на полицейските служители ще продължи до края на януари. В предприетите мерки за сигурност участват и служители на Жандармерията.Полицейските служители ще бъдат позиционирани основно около пощенските станции, като при необходимост ще оказват съдействие и помощ на гражданите.В малките населени места на областта също ще има полицейски екипи.ОДМВР – Кюстендил, призовава гражданите да обменят пари единствено в пощи, банки и лицензирани финансови институции. Всяко предложение, получено по телефона или с посещение в малките населени места за обмен на пари, е измама."Уважаеми съграждани, призоваваме да бъдете внимателни, при всяко съмнение да се обръщате към полицейските служители или да звъните на тел. 112. Гаранция за вашата сигурност и сигурността на средствата ви е контакт само с банкови или пощенки институции“, посочиха от ОД на МВР - Кюстендил.