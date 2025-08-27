Новини
Опасен инцидент на детска площадка в Рила
Автор: Венцислав Илчев 10:05Коментари (0)153
© Фокус
Архив
Пожарникари от град Рила са оказали съдействие при инцидент с малко дете на площадка за игра, съобщиха от пресцентъра на Областна дирекция на МВР – Кюстендил. Детето е на възраст около 4 години.

Едно от съоръженията на детската площадка в града е затиснало кака на малчугана. Наложила се е намесата на екип на Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението“.

Детето, във видимо добро състояние след извеждането от съоръжението, е заведено от баба му във филиала на Центъра за спешна медицинска помощ за преглед.






