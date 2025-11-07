Новини
Опасен арсенал е открит в имот в село Лиляч
Автор: Венцислав Илчев 10:43Коментари (0)47
© Илюстративна снимка
В имот в село Лиляч, ползван от 52-годишен мъж, бе открит истински арсенал от незаконно оръжие и боеприпаси, съобщиха от пресцентъра на Областна дирекция на МВР - Кюстендил. При акция на полицията и Дирекция "СОБТ“ са иззети 142 патрона от различен калибър, граната, три сигнални ракети, две пушки, ловен автомат, метални части от оръжия и ловен барут.

53-годишният ползвател на имота е задържан с полицейска заповед. По случая е образувано досъдебно производство в РУ Кюстендил, а прокуратурата е уведомена.






