|Омбудсманът с първа изнесена приемна в Дупница
Хората ще бъдат консултирани на място по всички проблеми, за които им е необходим съвет или съдействие – социални и здравни права, право на собственост, потребителски казуси – ток, вода, мобилни оператори и др.
Телефони за предварително записване за приемната:
02/ 81 06 955, 0879 596 358 - Приемна на омбудсмана;
0879 523 492, 0701/59 238 - Община Дупница.
В рамките на приемния ден омбудсманът Велислава Делчева и управителят на НОИ Весела Караиванова ще дадат старт на съвместната кампанията "Пенсиите в евро“.
Инициативата е насочена към възрастните хора, във връзка с въвеждането на еврото от 1 януари 2026 г., и ще обхване предимно малки населени места в страната. Основната цел е да бъдат информирани и консултирани пенсионерите по всички въпроси, свързани с предстоящата промяна - от преизчисляването на пенсиите в евро до това как да разпознават фалшивите банкноти, за да не стават жертва на измамници.
По време на тези срещи ще се раздават и брошури, предоставени от финансовото министерство, които визуализират преизчисляването на рестото по официалния курс - 1 евро = 1,95583 лв. За улеснение на възрастните хора, които боравят с мобилни телефони - при сканиране на QR код, отпечатан на дипляните, ще могат в реално време да преизчислят левовете в евро и стотинките в евроцентове.
От сигнали, получени в приемната на омбудсмана, става ясно, че процесът по превалутирането поражда тревога в не малко граждани от третата възраст. На всички тези въпроси, експертите на омбудсмана и на НОИ ще отговарят на място.
