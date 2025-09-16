Новини
Омбудсманът с първа изнесена приемна в Дупница
Автор: Венцислав Илчев 12:29
© Фокус
Архив
Омбудсманът Велислава Делчева и екип от експерти на институцията организират първа изнесена приемна за гражданите в Дупница, съобщиха от Пресцентър на омбудсмана на Република България. Приемната ще се проведе на 19 септември от 10.00 часа в залата на Община Дупница – площад "Свобода“ №1, партерна зала.

Хората ще бъдат консултирани на място по всички проблеми, за които им е необходим съвет или съдействие – социални и здравни права, право на собственост, потребителски казуси – ток, вода, мобилни оператори и др.

Телефони за предварително записване за приемната:

02/ 81 06 955, 0879 596 358 - Приемна на омбудсмана;

0879 523 492,  0701/59 238 - Община Дупница.

В рамките на приемния ден омбудсманът Велислава Делчева и управителят на НОИ Весела Караиванова ще дадат старт на съвместната кампанията "Пенсиите в евро“. 

Инициативата е насочена към възрастните хора, във връзка с въвеждането на еврото от 1 януари 2026 г., и ще обхване предимно малки населени места в страната. Основната цел е да бъдат информирани и консултирани пенсионерите по всички въпроси, свързани с предстоящата промяна  -  от преизчисляването на пенсиите в евро до това как да разпознават фалшивите банкноти, за да не стават жертва на измамници. 

По време на тези срещи ще се раздават и брошури, предоставени от финансовото министерство, които визуализират преизчисляването на рестото по официалния курс - 1 евро = 1,95583 лв. За улеснение на възрастните хора, които боравят с мобилни телефони - при сканиране на QR код, отпечатан на дипляните, ще могат в реално време да преизчислят левовете в евро и стотинките в евроцентове.

От сигнали, получени в приемната на омбудсмана, става ясно, че процесът по превалутирането поражда тревога в не малко граждани от третата възраст. На всички тези въпроси, експертите на омбудсмана и на НОИ ще отговарят на място.






