Окръжният съд в Кюстендил представи книгата "В страната на справедливостта"
Всички те получиха книгата като подарък от организаторите Окръжен съд Кюстендил и районните съдилища в Дупница и Кюстендил. Книгата "В страната на Справедливостта“ се издава с подкрепата на Висшия съдебен съвет и е част от Образователната програма "Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие Отворени съдилища и прокуратури“.
Представянето на книгата бе съпътствано с рисуване на живо, от десетокласничките на ПМГ "Проф. Емануил Иванов“ – Кюстендил- Стела Васева и София Валентинова, с рецитали на две от стихотворенията в нея – "Справедливост“ и "Призвания съдия“, изпълнени от авторите им – Дария Гъркова от Начално училище "Св. Климент Охридски“, вече ученичка на ПМГ- Кюстендил и Божидара Василиева от ОУ "Св. Св. Кирил и Методий“ – Дупница, вече възпитаник на Профилирана гимназия "Христо Ботев“. Нареден бе и пъзела "Темида“, част от историята на конкурса и състезанието за 4- те класове през 2023 г.
Част от авторите в книгата "В страната на Справедливостта“ са вече студенти, като авторката на раздаващата светлина Темида, украсила корицата на книгата – Мирела Кенова, която учи в Нидерландия и поздрави всички с видеопослание. Гост в Съдебната палата бе Мария Рудик, която е автор на емблематичната картина с белия гълъб, който носи справедливост и украсява грамотите от ученическия конкурс.
"Мисията на Окръжен съд Кюстендил и колегите от РС Дупница и РС Кюстендил, е да осигурят върховенството на закона чрез точното му прилагане за всички участници в процеса. В изпълнение на тази мисия, ние насочихме усилията си и към това – да поддържаме вярата в правдата и справедливостта сред българските ученици, да повишим правната им култура и информираност относно правните процедури. Израз на тези усилия е книгата "В страната на Справедливостта“. Тя е такава, каквато я виждат, търсят и искат децата ни. Надявам се, че те ще имат подкрепата на всички нас като общество. През всичките тези години работихме под надслов: "Правдата е като паяжина тънка, но не се къса!“. Нека я отстояваме и пазим“, каза пред гостите председателят на Окръжен съд Кюстендил, съдия Пенка Братанова.
Над 550 ученици от Кюстендилски съдебен район участваха в конкурса през първите му 5 години, в това число и деца със специални образователни потребности. И броят им се увеличи с още 260 през 2025 година.
Всички деца и гости бяха поздравени на представянето на книгата "В страната на Справедливостта“ с изпълнение на песента "Дано“, от две талантливи момичета – Марина Тодорова и Дамяна Ризова, с вокален педагог Жана Николова, към читалище "Братство 1869“.
