Окръжна прокуратура – Кюстендил отчете дейността си за 2025 година
Сред гостите бяха Бойко Калфин – завеждащ отдел "Досъдебен“ във Върховна касационна прокуратура, Чавдар Железчев – заместник-апелативен прокурор в Апелативна прокуратура – София, старши комисар Райчо Омерски – директор на Областна дирекция на МВР – Кюстендил, старши комисар Светослав Петров – директор на Регионална дирекция "Гранична полиция“ – Кюстендил, както и комисар Емилиян Дойчинов – главен разследващ полицай.
От доклада стана ясно, че в абсолютни стойности регистрираната престъпност бележи намаление в сравнение с предходните две години.
Регистрираните престъпления през 2025 година са 1118. Разкритите престъпления са 677, като процентът на разкриваемост е 60,55. Налице е увеличение на разкриваемостта в сравнение с предходните две години.
Наблюдава се и намаление на броя на общо пострадалите физически лица – 1014, от които 51 са непълнолетни, а 46 – малолетни. Намалял е и броят на пострадалите юридически лица.
Намалял е и броят на преписките. През годината е работено по общо 4347 преписки. Увеличен в сравнение с предходните две години е процентът на преписките, по които е постановен отказ да се образува досъдебно производство.
