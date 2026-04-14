Окръжен съд – Кюстендил взе мярка за неотклонение "задържане под стража“ спрямо гражданин на Република Албания, издирван с две европейски заповеди за арест, издадени от Апелативната прокуратура към Апелативния съд във Венеция, Италия. За ФОКУС от съда посочиха, че определението подлежи на обжалване пред Апелативен съд – София.

Мъжът с инициали М. Г. е бил задържан на 6 април 2026 г. от служители на ГПУ – Гюешево при опит да напусне България в посока Република Северна Македония. При проверката е установено, че за него има въведен сигнал в Шенгенската информационна система.

Едната европейска заповед за арест е издадена за изпълнение на присъда от 2020 г., с която на лицето е наложено наказание от 4 години и 3 месеца лишаване от свобода и глоба от 1200 евро за извършени 10 престъпления – кражби от жилища, опит за кражба и укривателство на вещи.

Втората заповед е за изпълнение на наказание по решение на Апелативния съд във Венеция от 2023 г., с което му е наложено наказание от 3 години, 9 месеца и 10 дни лишаване от свобода и глоба от 1400 евро за квалифицирани кражби, извършени в съучастие.

От двете заповеди е видно, че на лицето е определено едно общо наказание – 5 години, 2 месеца и 22 дни лишаване от свобода и глоба в размер на 2600 евро, като се приспада вече изтърпяно наказание от 5 месеца и 28 дни.

Съдът приема, че съществува реална опасност от укриване. В мотивите се посочва, че лицето е било наясно с водените срещу него производства, но в продължение на години не е било установено за изтърпяване на наложените наказания. Освен това то няма трайна установеност в България, което допълнително увеличава риска да се укрие.

Според съда единствено мярката "задържане под стража“ може да гарантира участието му в производството по изпълнение на европейските заповеди за арест.