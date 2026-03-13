Ръст на потвърдените съдебни актове по граждански и наказателни дела отчита Окръжен съд – Кюстендил в годишния си доклад за 2025 година. Отчетът беше представен от административния ръководител и председател на съда съдия Пенка Братанова, съобщиха от пресцентъра наПоложителна оценка за работата на съда и на Районен съд – Дупница и Районен съд – Кюстендил дадоха членът на Съдийската колегия на Висш съдебен съвет Атанаска Дишева и председателят на Апелативен съд – София съдия Даниела Дончева."Поздравявам Ви за усърдната и целенасочена работа за постигане на тези устойчиви показатели, за качеството на актовете и срочността на писане. Във ваше лице виждам мислещи хора, които не се оставят по течението“, коментира Атанаска Дишева.Съдия Даниела Дончева също поздрави съдиите за постигнатите резултати и им пожела да продължат да оправдават очакванията на обществото за справедливост и да запазят добрите колегиални отношения.На представянето на отчетния доклад присъстваха председателят на Районен съд – Дупница съдия Иван Димитров, председателят на Районен съд – Кюстендил съдия Чавдар Тодоров, председателят на Адвокатския съвет към Адвокатска колегия – Кюстендил адвокат Румен Антимов, както и съдии от съдилищата в съдебния район. Поздравителни адреси изпратиха председателят на Административен съд – Кюстендил съдия Иван Демиревски и и.ф. административен ръководител на Окръжна прокуратура – Кюстендил, окръжният прокурор Камелия Стефанова.По време на събранието съдии от районните съдилища поставиха въпроси, свързани със заповедното производство и централизираната система за разпределение на този вид дела, като посочиха, че тежестта им често е подценявана.През 2025 година в Окръжен съд – Кюстендил са постъпили за разглеждане 1 339 дела от всички видове – с 21 повече спрямо 2024 година. Делата са разгледани заедно с 317 висящи производства, като съдът е приключил 1 269 от тях, или 77%.Сред наказателните дела 22 са за общоопасни престъпления, като 17 са за държане и разпространение на наркотични вещества по чл. 354а от Наказателния кодекс, три – за причиняване на смърт по непредпазливост при управление на моторно превозно средство, както и едно дело по квалифицираните състави на чл. 343, ал. 3 и ал. 4 от кодекса."Делата по тази глава на НК, както и през предходните години, са с най-голям брой. Делата за пътнотранспортни произшествия с тежък вредоносен резултат бележат трайна тенденция към устойчивост, което показва, че засилените мерки на правоохранителните органи не дават съществен резултат. Налице е и увеличение на делата за държане и разпространение на наркотици“, коментира съдия Пенка Братанова.През годината пред съда са били изправени 42 лица, от които 39 са осъдени, а двама са оправдани. На 34 от осъдените е наложено наказание "лишаване от свобода“ до три години, като при 24 от тях е приложен чл. 66, ал. 1 от Наказателния кодекс – отлагане на изпълнението на наказанието с изпитателен срок. На двама подсъдими е наложено наказание "лишаване от свобода“ между три и десет години, а на други двама – между десет и тридесет години за престъпления против собствеността и личността.През отчетния период съдът не е налагал наказания "доживотен затвор“ и "доживотен затвор без право на замяна“, като такива не са налагани и през предходни години.