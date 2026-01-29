Пътната обстановка на територията на област Кюстендил е спокойна. ГКПП "Гюешево“ остава затворен за преминаване на товарни автомобили над 3,5 тона поради протестни действия в Република Северна Македония, предадеГраничните власти на Република Северна Македония пропускат леки автомобили, автобуси, както и превозни средства, транспортиращи животни, лекарства, военна техника и бързоразвалящи се храни.На територията на община Кюстендил на обособените места за изчакване има около 50 товарни автомобила. Няма камиони, които да престояват на пътното платно, а движението по републиканската и общинската пътна мрежа се осъществява без затруднения.На работна среща при областния управител на Кюстендил инж. Методи Чимев с представители на ОДМВР – Кюстендил и Областно пътно управление – Кюстендил е обсъдена готовността за осигуряване на места за изчакване на товарните автомобили, пътуващи към Република Северна Македония, както и поддържането и почистването на пътната инфраструктура с цел ограничаване на риска от пътнотранспортни произшествия.Инж. Чимев изрази удовлетворение от предприетите действия от ангажираните служби и благодари за добрата координация между институциите. Областният управител заяви готовност за незабавна намеса при възникване на необходимост и подчерта, че контактът с РДГП – Кюстендил е постоянен, а информацията за обстановката – актуална.