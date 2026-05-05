Днес, ден преди Гергьовден, АПИ предупреждава за засилен трафик по основнити изходи на София. Очаква се само па магистрала "Струма" да преминат около 19 хил. автомобила.

Очаква се около 75 000 превозни средства да излязат от столицата, като най-интензивно ще бъде движението в следобедните часове.

Основният поток ще бъде и към АМ "Тракия“ - около 33 хил. превозни средства, по АМ "Хемус“ - около 17 хил.

На 5 май между 15 ч. и 20 ч. ще е ограничено движението на превозните средства над 12 т., излизащи от София. Тежкотоварните камиони, пътуващи към столицата ще се движат без ограничения.