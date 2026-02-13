след тежката катастрофа преди разклона за Радомир. Това съобщават очевидци в социалните мрежи.
Припомняме, че ТИР е излезъл от пътното платно, след което е преминал мантинелата и се е ударил в лек автомобил. Вследствие на инцидента е пострадал възрастен мъж.
Към момента шофьорите споделят, че все още движението е затруднено и задръстването започва от Долна диканя. Обходният маршрут е през Старо село.
