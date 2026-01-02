ЗАРЕЖДАНЕ...
Огромни инвестиции в спортната база на Кюстендил
© Фокус
От ръководството на Общината подчертават, че привлеченото финансиране поставя реалното начало на най-мащабното обновяване на спортната инфраструктура в Кюстендил от десетилетия насам и ще създаде по-добри условия за спорт и активен начин на живот.
Трите проекта са насочени към стадион "Осогово“ и едноименния спортен комплекс. Сред планираните дейности са цялостен ремонт и възстановяване на лекоатлетическата писта, изграждане на нова тренировъчна писта зад трибуните, както и поставяне на съвременно спортно осветление за пистите и футболния терен, отговарящо на изискванията на Професионалната футболна лига. Предвижда се и изграждане на лекоатлетически полигон за хвърляния – "хвърлище“.
Проектите включват още подмяна на тревната настилка на футболния терен, смяна на 5 631 седалки, ремонт на металната конструкция на трибуните, изграждане на стрийт фитнес зона и поставяне на изцяло нова ограда на спортния комплекс.
