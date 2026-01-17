ЗАРЕЖДАНЕ...
Огромен интерес към фестивала "Сурва" в Перник тази година, събитието ще е с по-голяма продължителност
По пътя към Перник вече пътуват и участници от Радомир, които създават настроение с традиционни песни още преди да са пристигнали. Подготовката започва от сутринта – грим, костюми, усмивки и вълнение, които съпътстват участниците до самото дефиле.
Сред тях е и най-малкият участник – тригодишният Бобчо, който макар и още дете, вече е част от традицията. Майка му разказва, че семейството участва във фестивалите вече над 20 години и за тях е изключително важно обичаят да бъде предаден на следващите поколения.
"Децата трябва да продължат след нас. Тази традиция е част от живота ни и от нашия квартал“, споделя тя пред NOVA.
За много от участниците "Сурва“ не е просто фестивал, а начин на живот. Те участват в различни събития в региона – както в Перник, така и в Радомир, където се провежда и фестивалът "Тайнството на Сурва“.
Тази година за първи път фестивалът в Перник ще продължи две поредни седмици – новост, за която организаторите напомнят на всички посетители. Очаква се сериозен интерес и засилен трафик още от ранните часове.
От 6:30 ч. сутринта в града вече има задръствания, а полицейското присъствие е засилено. За улеснение на пътуващите са осигурени допълнителни влакови вагони, като организаторите препоръчват използването на железопътния транспорт.
