Община Банско издава заповед за временна забрана за движение и паркиране на пътни превозни средства в част от четвъртокласен общински път № BLG1005 (II-19) гр. Банско – х. "Вихрен“.Ограничението е в сила да участъка от местност "Шилигарника“ (първи паркинг) до хижа "Вихрен“.Забраната ще важи до 12 април 2026 г.Ограничението важи за всички ППС, освен ако в заповедта не са предвидени изрични изключения (специализиран транспорт, аварийни автомобили и др.).