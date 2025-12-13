ЗАРЕЖДАНЕ...
Ограничиха движението на автомобили по част от пътя между Банско и хижа "Вихрен"
©
Ограничението е в сила да участъка от местност "Шилигарника“ (първи паркинг) до хижа "Вихрен“.
Забраната ще важи до 12 април 2026 г.
Ограничението важи за всички ППС, освен ако в заповедта не са предвидени изрични изключения (специализиран транспорт, аварийни автомобили и др.).
Още от категорията
/
Бернската конвенция и ЕК приветстват напредъка по завършване на АМ "Струма" извън Кресненския пролом
12.12
С коледен концерт в село Баня събират средства за семейство, пострадало при взрив на газова бутилка
12.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Бернската конвенция и ЕК приветстват напредъка по завършване на А...
22:15 / 12.12.2025
Започна планираният ремонт на закрития плувен басейн в кв. "Елено...
09:58 / 12.12.2025
Дядо Коледа пристига в Симитли за тържественото запалване на коле...
09:58 / 12.12.2025
С коледен концерт в село Баня събират средства за семейство, пост...
09:57 / 12.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.