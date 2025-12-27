Сподели close
Ограничено е движението на камиони над 12 т по път II-19 Симитли – Гоце Делчев през ГКПП "Илинден – Ексохи" и през ГКПП "Кулата – Промахон". Причината са протестите на гръцките фермери. 

От АПИ съобщават, че водачите изчакват на място. 

ФОКУС припомня, че хотелиери в цяла Гърция предупреждават за "непоправими щети", причинени от продължаващите протести.