|Ограничения по две от главните улици в Кюстендил
Днес, за времето от 06.00 часа до 20.00 часа ще бъде затворена улица "Дупнишко шосе“ – от входовете на кръговото кръстовище до кръстовището с републикански път Е871 - Околовръстен път.
На 10 септември, за времето от 06.00 часа до 20.00 часа ще бъде затворена улица "Софийско шосе“ – от входовете на кръговото кръстовище до улица "Княз Дондуков“.
Въведени са обходни маршрути. Движението ще се осъществява по улиците "Даскал Димитрий“, "Антим I“ и "Хаджи Димитър“. Влизането и излизането от града ще се извършва през улиците "Бузлуджа“, "Прогона“, "Соволска“, "Петър Берон“, "Лозенски път“, "Чаталджа“ и "Спартак“.
За пътуващите с автобуси до съседните населени места, временно спирката ще бъде преместена на улица "Хаджи Димитър“, при кръстовището с улица "Илинден“.
