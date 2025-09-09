Ограничения по две от главните улици в Кюстендил

© Фокус Архив Въвеждат се временни ограничения за движението на моторни превозни средства по две ключови пътни артерии в Кюстендил, предаде "Фокус“. Причината е полагане на асфалтова настилка по улица "Дупнишко шосе“ и улица "Софийско шосе“ - улица "Цар Освободител“, включително и кръговото кръстовище на "Капията“.



Днес, за времето от 06.00 часа до 20.00 часа ще бъде затворена улица "Дупнишко шосе“ – от входовете на кръговото кръстовище до кръстовището с републикански път Е871 - Околовръстен път.



На 10 септември, за времето от 06.00 часа до 20.00 часа ще бъде затворена улица "Софийско шосе“ – от входовете на кръговото кръстовище до улица "Княз Дондуков“.



Въведени са обходни маршрути. Движението ще се осъществява по улиците "Даскал Димитрий“, "Антим I“ и "Хаджи Димитър“. Влизането и излизането от града ще се извършва през улиците "Бузлуджа“, "Прогона“, "Соволска“, "Петър Берон“, "Лозенски път“, "Чаталджа“ и "Спартак“.



За пътуващите с автобуси до съседните населени места, временно спирката ще бъде преместена на улица "Хаджи Димитър“, при кръстовището с улица "Илинден“.