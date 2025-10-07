ЗАРЕЖДАНЕ...
|Ограничават движението в тръбата за София на тунел "Люлин" на АМ "Струма"
Трафикът ще преминава двупосочно в тръбата за Перник.
В четвъртък - 9 октомври, от 8 ч. до 18 ч. за полагане на асфалтова настилка на 500-метров участък, временно ще се ограничи движението в активната и изпреварващата лента платното за София от 22-ри до 23-и км на АМ "Струма“, като трафикът ще преминава по аварийната. На 10 октомври същите дейности ще се изпълняват в интервала между 8 ч. и 12 ч. в аварийната лента между 22-ри и 23-и км в платното за София на магистралата. При изпълнение им движението ще преминава в активната и изпреварващата лента, като ще е ограничено навлизането в аварийната лента.
Агенция "Пътна инфраструктура“ апелира водачите да спазват стриктно поставената пътна сигнализация и да карат внимателно, спазвайки дистанция. Да се движат със съобразена скорост и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.
