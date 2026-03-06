През следващата седмица – от 8 ч. на 9 март, ще се ограничава движението в посока София по активната лента при 58-и км на АМ "Струма". Промяната в организацията на движение в участъка, на територията на област Кюстендил, е за ремонт на фуга на виадукт. При изпълнение на дейностите трафикът ще преминава по изпреварващата лента, а излизащите от гр. Дупница при пътен възел ,,Дупница Юг" в посока София ще ползват ускорителния шлюз за включване към АМ ,,Струма", съобщи АПИ.При благоприятни метеорологични условия и в зависимост от процеса за заздравяване на бетона при монтажа на фугата се очаква ремонтът да завърши до 15 март /неделя/.Агенция "Пътна инфраструктура" апелира шофьорите да пътуват внимателно и със съобразена скорост, да следват стриктно поставената пътна сигнализация, да спазват дистанция и да не предприемат рискови изпреварвания, застрашаващи безопасността на останалите пътуващи.