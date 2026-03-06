ЗАРЕЖДАНЕ...
Ограничават движението в посока София в участък на АМ "Струма"
© ФОКУС
При благоприятни метеорологични условия и в зависимост от процеса за заздравяване на бетона при монтажа на фугата се очаква ремонтът да завърши до 15 март /неделя/.
Агенция "Пътна инфраструктура" апелира шофьорите да пътуват внимателно и със съобразена скорост, да следват стриктно поставената пътна сигнализация, да спазват дистанция и да не предприемат рискови изпреварвания, застрашаващи безопасността на останалите пътуващи.
Още от категорията
/
С традиционно спускане на голям национален флаг по ски писта Томба отбелязаха националния празник на България в Банско
04.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.