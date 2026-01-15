ЗАРЕЖДАНЕ...
Ограбиха възрастни хора край Кюстендил след превалутиране на голяма сума пари
Незабавно са предприети издирвателни действия от служители на полицията в Кюстендил. В хода на разследването е установено, че след извършване на валутната операция в банка в града възрастните хора са се придвижили пеша, като са преминали през търговски обект, след което са поели към село Лозно.
В края на града, на улица "20 април“, неизвестен мъж се е приближил и насилствено е изтръгнал от ръцете на жената бяла пазарска чанта с парите, след което е избягал.
При проведените специализирани полицейски действия е изяснено, че пострадалите са били проследявани по целия им маршрут – от банката, през магазина и по пътя към селото. Установено е, че извършител на деянието е 46-годишен мъж от село Долна Гращица, известен на полицията с множество противозаконни деяния. В престъплението е участвал и неговият брат.
Двамата мъже са се придвижвали с леки автомобили. При опит за полицейска проверка единият шофьор не се е подчинил на подадените сигнали за спиране, изоставил е автомобила в близост до дома си и се е укрил. В издирвателните действия са се включили и служители на "Гранична полиция“.
В 22.45 часа 46-годишният мъж е бил открит в крайпътна канавка по пътя в посока село Търновлак. Иззети са множество веществени доказателства, отнетите пари не са открити.
По случая е образувано досъдебно производство в Районното управление в Кюстендил, като е уведомена и прокуратурата. Пострадалите възрастни хора не са получили физически наранявания.
От полицията отправят призив към гражданите, особено към възрастните хора, да не съхраняват и не пренасят големи суми пари. При съхранение на средства в банка се намалява рискът от кражби и измами.
