Кюстендил заема достойно място в националното издание "Климатолечението в България“ и затвърждава визията си за развитие на здравния туризъм. За ФОКУС от Община Кюстендил съобщиха, че книгата, разработена в партньорство между Министерство на туризма и браншова организация, е представена по време на дискусията "Климатолечебният климат като фактор за дълголетие“.

Във форума участие взе кметът на общината Огнян Атанасов, който подчерта последователните усилия на местната власт за възстановяване на позициите на Кюстендил като водещ център за климатолечение, балнеология и съвременен здравен туризъм. Той изрази благодарност за подкрепата на министрите Мирослав Боршош и Ирена Георгиева в развитието на сектора.

Кметът акцентира върху природните дадености на региона – благоприятен климат, чист въздух и минерални води, както и върху дългогодишните традиции в профилактиката и рехабилитацията. По думите му, Кюстендил има всички предпоставки да възстанови историческата си роля като водещ център за климатолечение в страната.

В рамките на дискусията бяха представени и конкретни предложения с дългосрочна визия за развитие на сектора. Сред тях са създаването на интерактивна национална карта на климатолечебните и балнеоложките курорти, включваща данни за качеството на въздуха, броя на слънчевите дни, минералните води и лечебните показатели. Предложена бе и дигитализация на архивите на Министерство на здравеопазването, специализираните болници и научните институти, така че натрупаната през десетилетията информация да стане достъпна и приложима.

Според кмета липсата на систематизирани данни възпрепятства развитието на климатолечението, въпреки доказаните резултати в тази област. Той подчерта, че дигитализацията на архивите ще даде нов тласък за създаването на съвременни здравно-туристически продукти.

Специален акцент беше поставен и върху възможността Кюстендил да се развие като център за профилактика и възстановяване при репродуктивни проблеми, включително чрез организиране на научни конференции с участието на медицински университети и специалисти.

По време на форума Ирена Георгиева подчерта, че България се утвърждава като целогодишна дестинация за здраве, възстановяване и качество на живот, като климатолечението заема все по-централно място в развитието на туристическия сектор.

Участието на Кюстендил в националното издание и активната позиция на местната власт са поредно доказателство, че градът уверено възвръща славата си на емблематичен център за здраве, климатолечение и балнеология.