С тържествен водосвет и празнично настроение официално бе открита изцяло реконструирана детска ясла към ДГ "Здравец“ в Банско. След приключване на строителните дейности малките възпитаници ще бъдат посрещнати в модерна, сигурна и уютна среда.Проектът бе реализиран с финансовата подкрепа на програма "Красива България“ към Министерството на труда и социалната политика и със средства от бюджета на община Банско. В рамките на обновяването бяха извършени цялостен ремонт на покривната конструкция и фасадата, поставена е нова изолация и дограма, изградени са нови инсталации – електрическа, водопроводна, канализационна и отоплителна. За по-добър комфорт в помещенията е монтирана и климатична инсталация, която да се използва в топлите летни месеци при необходимост.Подовите настилки и санитарните помещения са напълно обновени, а входното пространство е реконструирано с изградена достъпна рампа и обезопасени парапети. Паралелно с това е осигурено ново обзавеждане, съобразено със съвременните изисквания за комфорт, функционалност и безопасност, така че децата да растат и се развиват в приветлива и стимулираща среда."Общите ни усилия са обединени от стремежа да осигурим най-доброто за нашите деца. Защото, ако искаме те да бъдат нашето успешно бъдеще, днес сме длъжни да им гарантираме достойно настояще.“, подчерта кметът Стойчо Баненски. Той благодари на фирмата изпълнител, строителния надзор, проектантите на обекта и общинската администрация за отговорното отношение и професионализма, както и на директора и екипа на ДГ "Здравец“ за търпението и пълното съдействие.С приключването на ремонта детската ясла се утвърждава като съвременно и сигурно пространство, създадено с мисъл за децата и тяхното пълноценно развитие.