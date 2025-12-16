С Решение на Ръководителя на Управляващия орган на Стратегически план за развитие на земеделиеот и селските райони (СПРЗСР) 2023–2027 е одобрена Стратегията за водено от общностите местно развитие (ВОМР) на МИГ Сандански с общ бюджет от 5 867 400 лева.Стратегията отчита реалните нужди и потенциала на местната общност, бизнеса и земеделските стопани на територията на общината.Финансирането е разпределено по шест основни мерки, насочени към устойчивото икономическо и социално развитие на региона:- Инвестиции в земеделските стопанства – 600 000 лв.- Инвестиции за преработка на селскостопански продукти – 400 000 лв.-Инвестиции за неселскостопански дейности – 1 300 000 лв.- Инвестиции в основни услуги и дребномащабна инфраструктура – 1 900 550 лв.- Сътрудничество и подготвителни дейности – 200 000 лв.Управление, мониторинг, оценка и популяризиране на стратегията – 1 466 850 лв.Допълнително е одобрено и финансиране в размер на 60 000 лв. от Програма "Околна среда“ 2021–2027 г., което ще подкрепи дейности, свързани с опазване на природата и устойчивото развитие.Екипът на МИГ Сандански предстои да подготви първите приеми по отделните мерки. Всички заинтересовани лица с идеи или проектни предложения ще могат да получат информация, консултации и съдействие при подготовката и кандидатстването.Одобряването на стратегията е изключително добра новина за община Сандански. Предстоят нови инвестиции, реални проекти и конкретни действия, които ще допринесат за развитието на местната икономика, подобряването на инфраструктурата и качеството на живот на хората в региона.