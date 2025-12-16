ЗАРЕЖДАНЕ...
Одобрена е Стратегията за развитие на МИГ Сандански с бюджет близо 6 млн. лева
Стратегията отчита реалните нужди и потенциала на местната общност, бизнеса и земеделските стопани на територията на общината.
За какво ще се използват средствата?
Финансирането е разпределено по шест основни мерки, насочени към устойчивото икономическо и социално развитие на региона:
- Инвестиции в земеделските стопанства – 600 000 лв.
- Инвестиции за преработка на селскостопански продукти – 400 000 лв.
-Инвестиции за неселскостопански дейности – 1 300 000 лв.
- Инвестиции в основни услуги и дребномащабна инфраструктура – 1 900 550 лв.
- Сътрудничество и подготвителни дейности – 200 000 лв.
Управление, мониторинг, оценка и популяризиране на стратегията – 1 466 850 лв.
Допълнително е одобрено и финансиране в размер на 60 000 лв. от Програма "Околна среда“ 2021–2027 г., което ще подкрепи дейности, свързани с опазване на природата и устойчивото развитие.
Екипът на МИГ Сандански предстои да подготви първите приеми по отделните мерки. Всички заинтересовани лица с идеи или проектни предложения ще могат да получат информация, консултации и съдействие при подготовката и кандидатстването.
Одобряването на стратегията е изключително добра новина за община Сандански. Предстоят нови инвестиции, реални проекти и конкретни действия, които ще допринесат за развитието на местната икономика, подобряването на инфраструктурата и качеството на живот на хората в региона.
