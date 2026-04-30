Обявиха програмата за 29-то издание на Банско Джаз Фестивал, както и Лятната културна и спортна програма на община Банско, съобщиха от Общината. На специална пресконференция, в приветствието си към журналисти, музиканти, партньори и граждани, кметът Стойчо Баненски заяви готовността на Банско да посрещне непрекъснато нарастващата "лавина“ от културни и спортни събития през предстоящите месеци и акцентира върху главното културно събитие – Банско Джаз Фестивал.

Баненски подчерта, че в календара фигурират както утвърдени културни и спортни събития, така и нови, непознати изживявания за посетителите. Той посочи инфраструктурните новости в града и общината, които създават визия и имидж на Банско като международна четирисезонна дестинация.

В пресконференцията взе участие Илияна Щерева, председател на Асоциация Фестивалите в България и партньор на Община Банско в организирането и провеждането на Банско Джаз Фестивал. Той ще бъде по-продължителен, с повече сцени и още повече международни артисти, като същевременно се запазва силното присъствие на българските музиканти.

Тази година публиката може да очаква 83 концерта на 4 сцени, участие на изпълнители от 20 държави, 3 джаз точки в града и "Банско джаз академия“ за млади музиканти. В рамките на 10 дни Банско ще живее с джаз от сутрин до полунощ.

Официалното откриване е на 31 юли с Антони Дончев и Биг бенда на БНР, а закриването ще бъде с Васил Петров и Плевенската филхармония, както и с концерт на световно признатия тромпетист Авишай Коен.

Фестивалът отново ще предложи специални международни колаборации и проекти, създадени специално за Банско. Разширява се и Младежката сцена в парка, която ще даде пространство на новото поколение български и чуждестранни джаз музиканти.

Сред международните хедлайнери са имена като Тим Гарланд, Били Кобъм, Игор Уилкокс, Ален Перес, Антонио Фарао, Чико Фрийман и Морди Фербер. Българското участие също е силно – с артисти като Венци Благоев, Емил Тасев квартет, Евден Димитров и Вики Алмазиду, както и младите Борис Петков и Цветомир Радев.

Младата певица и композитор Александра Полежанова от Банско ще има свой авторски концерт на голямата сцена на тазгодишното издание на фестивала.

Програмата на основната сцена е по-разнообразна от всякога и обхваща широк спектър – от традиционен джаз и суинг до съвременни и кросоувър проекти, превръщайки фестивала в място за среща на различни стилове и публики.

Многобройните и разнообразни възможности за активности в планината, както и някои от събитията в програмата за летния календар на града бяха представени от Иван Обрейков - представител на концесионера на Ски зона Банско “Юлен" АД, и Иван Ваканчин – директор на дирекция "БКО“ на НП "Пирин".

Представената програма утвърждава позицията на Банско като целогодишна културна и туристическа дестинация с продължителен летен календар между зимните туристически сезони. Съчетанието от джаз, рок, фолклор, кино, спорт и множество културни прояви обещава динамична програма, която ще привлече посетители от страната и чужбина и ще превърне града в оживен център на събития през цялото лято.