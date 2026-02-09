ЗАРЕЖДАНЕ...
Обявиха победителите от "Джамала" – Кюстендил
Кметът на Община Кюстендил инж. Огнян Атанасов изказа искрена благодарност към всички участници, които със своята енергия, пъстрота и всеотдайност превърнаха фестивала в истински празник. Благодарности бяха отправени и към съорганизаторите от Народно читалище "Братство“, служителите на РУ – Кюстендил и Областната дирекция на МВР, както и към екипите на Общината, ангажирани с организацията на събитието.
Изпълненията бяха оценявани от жури с председател д-р Иглика Мишкова и членове: доц. д-р Вихра Баева, гл. ас. д-р Мариянка Борисова, ас. Елка Минчева и доц. д-р Веселка Тончева.
Основно класиране
Първо място и парична награда в размер на 2500 евро спечели маскарадна група "Кукери“ към НЧ "Зора 1930“, село Челник, община Тунджа, област Ямбол.
Второ място и награда от 1500 евро бе присъдена на Групата за поддържане и пресъздаване на традиции и обичаи към НЧ "Борис Беров 1903“, село Тъжа, община Павел баня, област Стара Загора.
На трето място с награда от 750 евро се класира сурвакарската група към НЧ "Иво войвода – 1928“, село Долна Секирна, община Брезник, област Перник.
Специални награди
Награда за маски и костюми на кукерска група получиха "Кукерски старци“ към НЧ "Зора 1902“, село Голямо Дряново, община Казанлък.
Наградата за маски и костюми на сурвакарска група бе присъдена на сурвакарската група от село Витановци към НЧ "Отец Паисий – 1928“, община Перник.
За предаване на традицията между поколенията бе отличена сурвакарската група от село Долна Секирна към НЧ "Големи връх – 2025“, община Брезник, област Перник.
Награда за опазване на маскарадната традиция получи сурвакарската група към НЧ "Пробуда – 1935“, квартал Бела вода, град Перник.
За най-атрактивна маскарадна група бе отличена кукерска група "Джамалджии“ към НЧ "Пробуда – 1928“.
Награда за персонаж в сурвакарска група – "Баба и Мечка“ – получи сурвакарската група към НЧ "Граовска пробуда – 1928“, село Велковци, община Брезник, област Перник.
За най-добро представяне на кукерска група бе отличена групата от село Зимница към НЧ "Възраждане 1926“, област Ямбол.
За най-добро представяне на сурвакарска група наградата получи групата от село Кошарево, община Брезник, област Перник.
Награда за поддържане и представяне на местната традиция бе връчена на "Къпачи“ към НЧ "Просвета – 1882“, град Кула, област Видин.
За най-добро взаимодействие с публиката бе отличена групата "Старци Сахране“ към НЧ "Светлина 1905“, село Горно Сахране, община Павел баня, област Стара Загора.
Награда за най-многобройна група получи сурвакарската група от село Ярджиловци.
Награда за детско участие бе присъдена на сурвакарската група от село Садовик към НЧ "Дебелец – 1932“, община Брезник, област Перник.
Награда за Войвода/Цар получи сурвакарската група от село Друган, община Радомир.
Награда за дебют бе връчена на джамаларска група "Со воля“ от село Соволяно.
Награди от институции
С награди на Регионалния исторически музей – Кюстендил бяха отличени: кукерска група от град Ямбол към НЧ "Диана – 1944“, ромска сурвакарска група от град Радомир, сурвакарската група от село Конска, община Брезник, област Перник, както и мечкарската сурвакарска група към НЧ "Христо Ботев – 1948“, село Пиперков чифлик.
С награда на кмета на Община Кюстендил бе отличена кукерската дружина от село Калипетрово към НЧ "Пробуда – 1940“, община Силистра, а наградата за най-млад участник получи сурвакарската група към НЧ "Просвета 1988“, село Гирчевци.
Центърът на занаятите връчи награди на сурвакарската група от село Ябълково към НЧ "Зора – 1948“ и на сурвакарската група "Предрешляци“ към НЧ "Крюгер Николов – 1922“, село Пещера, община Земен, област Перник.
С наградата на председателя на Общинския съвет бе отличена станчинарската група от село Беласица, община Петрич, област Благоевград, а наградата на председателя на НЧ "Братство“ получи НЧ "Отец Паисий 1928“ от село Багренци.
Кметът на Община Кюстендил инж. Огнян Атанасов посочи, че Третото издание на Националния маскараден фестивал "Джамала“ още веднъж доказа силата на живата традиция и нейното значение за културната идентичност на България.
