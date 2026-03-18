Обявиха областен конкурс в Кюстендил в памет на героите от "Железния полк"
Целта на конкурса е да съхрани историческата памет за подвига на българските войници и да насърчи децата и учениците да изразят отношението си към историята чрез творчество.
В надпреварата могат да участват ученици от I до XII клас от област Кюстендил. Те ще се включат в различни направления – стихотворение, разказ, есе, рисунка и проект, вдъхновени от историята и бойния път на 13-и пехотен Рилски полк.
Инициативата се реализира с подкрепата на Регионалния исторически музей, Държавния архив и Регионалната библиотека "Емануил Попдимитров“ – Кюстендил, както и на Военно окръжие – Кюстендил и организациите на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва. Техни представители ще бъдат част от журито.
Статутът на конкурса е изпратен до Регионалното управление на образованието – Кюстендил, за да бъде разпространен във всички училища в областта.
Конкурсът предвижда награден фонд, като във всяка възрастова група и направление ще бъдат присъдени първа, втора и трета награда. Отличените участници ще получат грамоти и парични награди, както и специални отличия, осигурени от партньорите. Награди ще връчи и проф. д-р Иван Гавраилов.
Творбите могат да бъдат изпращани до 1 май на имейл адрес, като рисунките и проектите се предават чрез училищата. Награждаването ще се състои на 12 май, когато ще бъдат представени най-добрите творби. След конкурса ще бъде издаден сборник с всички ученически произведения.
Организаторите изразяват надежда инициативата да вдъхнови младите хора да се докоснат до историята на своя край и да съхранят паметта за подвига на българските войници.
Още от категорията
