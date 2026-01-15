ЗАРЕЖДАНЕ...
Обявиха номинираните за Националната награда за живопис на името на Майстора
© ФОКУС
Динко Стоев е номиниран заради самостоятелната си изложба, представена през 2025 година в галерия "Стубел“, в която авторът изследва екзистенциални теми, свързани със същността на човека, паметта и трансформацията, както и за участието си в изложбата "Дечко Узунов / Динко Стоев. Състояния“.
Долорес Дилова е сред номинираните за самостоятелните си изложби "Отвъд и вътре в спомена“ и "В онова време“, представени през 2025 г., както и за участията си в изложби в U PARK GALLERY и проекта "Дило Дилов – Долорес Дилова. Баща. Дъщеря. Художници“.
Иво Бистрички е номиниран по повод изложбите си "Кентавър“, "Гола земя“ и "Метаморфози“, реализирани през изминалата година.
Слав Недев получава номинация за изложбите "Нова магика – градски пейзажи“ и "Синхронични пространства“, в които развива темите за градската среда и архитектурните пространства.
Чавдар Петров е номиниран за изложбата "Стъпки във времето“, която обобщава ключови моменти от неговия творчески път.
Новият носител на наградата "Майстора“ за 2025 година ще бъде обявен на тържествена церемония на 1 февруари. Събитието традиционно се провежда на рождения ден на Владимир Димитров – Майстора, в Художествената галерия в Кюстендил, която носи неговото име. В същия ден ще бъде открита и изложбата на миналогодишния лауреат на наградата – Богдан Александров.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Кметът на Струмяни с отличие от МО за опазване на военните паметн...
17:06 / 14.01.2026
Отчита се недостиг на евромонети в някои от кюстендилските села
16:45 / 14.01.2026
Министерският съвет реши за Регионален културен институт в Кюстен...
14:01 / 14.01.2026
Майка посегна на дъщеря си в кюстендилско село
14:00 / 14.01.2026
Плакет "Бебе на годината" в Петрич за Божидара Липийска
17:18 / 14.01.2026
Ето защо част от хората в Сандански са без вода
13:33 / 14.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.