Обявиха номинираните творци за Националната награда за живопис "Владимир Димитров – Майстора“, съобщиха от организаторите, предаде. Тази година за престижното отличие са номинирани Динко Стоев, Долорес Дилова, Иво Бистрички, Слав Недев и Чавдар Петров.Динко Стоев е номиниран заради самостоятелната си изложба, представена през 2025 година в галерия "Стубел“, в която авторът изследва екзистенциални теми, свързани със същността на човека, паметта и трансформацията, както и за участието си в изложбата "Дечко Узунов / Динко Стоев. Състояния“.Долорес Дилова е сред номинираните за самостоятелните си изложби "Отвъд и вътре в спомена“ и "В онова време“, представени през 2025 г., както и за участията си в изложби в U PARK GALLERY и проекта "Дило Дилов – Долорес Дилова. Баща. Дъщеря. Художници“.Иво Бистрички е номиниран по повод изложбите си "Кентавър“, "Гола земя“ и "Метаморфози“, реализирани през изминалата година.Слав Недев получава номинация за изложбите "Нова магика – градски пейзажи“ и "Синхронични пространства“, в които развива темите за градската среда и архитектурните пространства.Чавдар Петров е номиниран за изложбата "Стъпки във времето“, която обобщава ключови моменти от неговия творчески път.Новият носител на наградата "Майстора“ за 2025 година ще бъде обявен на тържествена церемония на 1 февруари. Събитието традиционно се провежда на рождения ден на Владимир Димитров – Майстора, в Художествената галерия в Кюстендил, която носи неговото име. В същия ден ще бъде открита и изложбата на миналогодишния лауреат на наградата – Богдан Александров.