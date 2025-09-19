Обвиняем за умишлено убийство на жена в Крайници е задържан

© Фокус Архив Под ръководството на Окръжна прокуратура – Кюстендил се води досъдебно производство за убийство, извършено с особена жестокост и в условията на домашно насилие, съобщиха от пресцентъра на Апелативна прокуратура – София. Става въпрос за – престъпление по чл. 116, ал. 1, т. 6 и т. 6а от НК.



На 11.09.2025 г. в с. Крайници, община Дупница, в близост до дом на ул. "Захари Стоянов“ била умишлено умъртвена 25-годишната С.П.



В хода на разследването по делото е извършен оглед на местопроизшествието, разпитани са свидетели. Събрани са доказателства, въз основа на които може да се направи основателно предположение, че извършителят на престъплението е 36-годишният К.И.



След убийството мъжът е бил обявен за общодържавно издирване, поради укриването му от органите на досъдебното производство. На следващия ден - 12.09.2025 г., е бил установен в района на с. Дъбница, община Гърмен, при управление на чуждо МПС, отнето от него в с. Ресилово, община Сапарева баня.



При опит да бъде спрян за проверка и задържан от служители на МВР, К.И. е направил опит да се самоубие, като си нанесъл прободна рана с нож в областта на врата. Непосредствено след това е бил приет по спешност за лечение в болница.



На К.И., в присъствие на защитник, е предявено постановление за привличане в качеството на обвиняем и за задържането му за срок до 72 часа. Днес, 19.09.2025 г., наблюдаващият прокурор ще внесе в съда искане за вземане на мярка за неотклонение "задържане под стража“ спрямо лицето.



Престъпното деяние, за което е обвинен, К.И. е извършил в изпитателния срок по предходно дело - за документно престъпление, по което е бил осъден с влязло в сила определение на Районен съд – Гоце Делчев от м. април 2025 г.