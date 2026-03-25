Тричленен състав на Окръжен съд Кюстендил потвърди протоколно определение на Районен съд Кюстендил, с което е взета мярка за неотклонение "Задържане под стража", по отношение на мъжа, срещу когото са повдигнати 3 обвинения, за престъпления - лека телесна повреда на медицински специалист – лекар, квалифицирано хулиганство и закана за убийство, съобщиха от пресцентъра на Окръжния съд.Окръжният съд счита, че определението на районен съд е правилно. При първоначалното вземане на мярката за отклонение "задържане под стража“ се преценяват предпоставките по чл. 63, ал.1 от НПК. Към настоящия момент, на този ранен етап от разследването, съдът намира, че е налице достатъчна степен на вероятност, че обвиняемият Л. И. е извършил инкриминираните деяния.Това се установява от наличните доказателствени материали, събрани към настоящия момент. От анализа на доказателствата по делото не може да се направи извод, че съществува реална опасност обвиняемият да се укрие, т. к. има установена самоличност, регистриран постоянен адрес, на който живее, няма данни да се е укривал. Настоящият съдебен състав, както и първоинстанционният съд намира, че от доказателствените източници се налага извод за съществуването на кумулативно изискуемата предпоставка, а именно реална опасност обвиняемият да извърши престъпление, доколкото от приложеното по бързото производство свидетелство за съдимост на обвиняемия Л. И. е видно, че е осъждан.Опасността за извършване на престъпление се извлича и от индивидуалните особености на инкриминираните по делото престъпления- касае се за три отделни престъпления, извършени в реална съвкупност, през кратък интервал от време спрямо лица, осъществяващи медицинска помощ. Също така деянията се отличават с изключителна дързост и бруталност и са свързани с нанасянето на телесна повреда и отправяне на закани за убийство по отношение на медици, изпълняващи задълженията си.Изложеното сочи на висока степен на лична обществена опасност на обвиняемия спрямо защитими обществени интереси, което обуславя извода за наличието на реална опасност обвиняемия да извърши престъпление, се посочва в мотивите на Окръжен съд Кюстендил.Определението е окончателно и не подлежи на обжалване протест.