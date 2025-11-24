пътнотранспортно произшествие, съобщиха от Апелативна прокуратура - София. Инцидентът е квалифициран по чл. 342, ал. 3, б. "в“, пр. 1, вр. ал. 1, пр. 3 от НК.
Обвиняемият е неправоспособен водач – никога не е притежавал свидетелство за управление на моторно превозно средство. На 26 април 2025 г. той управлявал автомобил в с. Таваличево, като на пасажерската седалка се возела жена, майка на три малолетни деца. Мъжът бил употребил алкохол.
Преди инцидента двамата посетили ресторант в с. Копиловци, след което потеглили към Таваличево. Свидетел в селото забелязал автомобила да се движи с висока скорост и да навлиза рязко от пряка улица в главната, без спиране или намаляване, като водачът се движел криволичейки в насрещното платно.
Около 13:30 ч. камера в района на кметството на с. Горна Гращица заснела автомобила със скорост около 69 км/ч. Малко по-късно обвиняемият изгубил контрол, автомобилът излязъл от пътното платно и се ударил в крайпътната мантинела. Металната конструкция пробила автомобила и навлязла в пътническия салон.
Медицинският екип, пристигнал на място след подаден сигнал на телефон 112, констатирал смъртта на пътуващата жена. Съдебномедицинската експертиза установява, че непосредствената причина за смъртта е остра кръвозагуба вследствие на тежка травма в областта на корема и таза.
Физикохимичната експертиза доказва наличие на 1,65 промила алкохол в кръвта на водача. Тройна автотехническа експертиза установява, че причината за катастрофата са технически неправилните действия на обвиняемия, който не притежавал базови знания и умения за управление на МПС.
Предстои съдът да насрочи разпоредително заседание по делото.
