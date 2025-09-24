ЗАРЕЖДАНЕ...
|Обвинен в блудство кюстендилец остава в ареста
Въззивният състав намира, че определението на Районен съд Кюстендил, с което е взета мярка за неотклонение "Задържане под стража“ е обосновано и законосъобразно. Доказателственият материал, с оглед началния етап на разследването, е достатъчен, за да обоснове съпричастност на обвиняемия към инкриминираното деяние по чл. 149, ал.1 от НК.
От анализа на доказателствата по делото не може да се направи извод, че съществува реална опасност обвиняемият да се укрие. Налице е обаче другата предпоставка за вземане на най- тежката мярка за неотклонение - "Задържане под стража", а именно наличие на реална опасност обвиняемият да извърши престъпление.
В случая тя се извежда от тежестта на престъплението, за което му е повдигнато обвинение, от начина на извършване на деянието, вида на обществените отношения, които се засягат и с оглед личността на пострадалите – малолетни деца, се казва в мотивите на Окръжен съд Кюстендил.
