Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Обвинен в блудство кюстендилец остава в ареста
Автор: Венцислав Илчев 16:07Коментари (0)90
© Фокус
Архив
Окръжен съд – Кюстендил остави без уважение молбата на обвиняем за блудство с момиче, ненавършило 14 – годишна възраст, за изменение на мярката му за неотклонение от "Задържане под стража" в по- лека, като неоснователна, съобщиха от пресцентъра на Окръжен съд - Кюстендил. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

Въззивният състав намира, че определението на Районен съд Кюстендил, с което е взета мярка за неотклонение "Задържане под стража“ е обосновано и законосъобразно. Доказателственият материал, с оглед началния етап на разследването, е достатъчен, за да обоснове съпричастност на обвиняемия към инкриминираното деяние по чл. 149, ал.1 от НК.

От анализа на доказателствата по делото не може да се направи извод, че съществува реална опасност обвиняемият да се укрие. Налице е обаче другата предпоставка за вземане на най- тежката мярка за неотклонение - "Задържане под стража", а именно наличие на реална опасност обвиняемият да извърши престъпление.

В случая тя се извежда от тежестта на престъплението, за което му е повдигнато обвинение, от начина на извършване на деянието,  вида на обществените отношения, които се засягат и с оглед личността на пострадалите – малолетни деца, се казва в мотивите на Окръжен съд Кюстендил.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Ако сте участник в ПТП, имате няколко стъпки. Искате ли да си вземете застраховката – кратък срок
Ако сте участник в ПТП, имате няколко стъпки. Искате ли да си вземете застраховката – кратък срок
13:03 / 22.09.2025
Проф. Марин: В ЮЗУ "Неофит Рилски" се подготвят студенти, които ще следват, но и ще водят промените в съвременния свят
Проф. Марин: В ЮЗУ "Неофит Рилски" се подготвят студенти, които ще следват, но и ще водят промените в съвременния свят
12:07 / 23.09.2025
Шофьорка на 20 г. блъсна възрастен мъж в Кюстендилско, изскочил внезапно на платното. Починал е на място
Шофьорка на 20 г. блъсна възрастен мъж в Кюстендилско, изскочил внезапно на платното. Починал е на място
11:54 / 22.09.2025
Правилата за получаване на детски надбавки и социални помощи при родители, които са се разделили, но нямат официален брак
Правилата за получаване на детски надбавки и социални помощи при родители, които са се разделили, но нямат официален брак
09:29 / 22.09.2025
Не бързайте с плановете: Повишаващите се температури могат сериозно да попречат на зимния туризъм
Не бързайте с плановете: Повишаващите се температури могат сериозно да попречат на зимния туризъм
13:59 / 22.09.2025
Кметът на Благоевград: Обявяването на Независимостта е онзи последен камък, който създава окончателно българската държава
Кметът на Благоевград: Обявяването на Независимостта е онзи последен камък, който създава окончателно българската държава
17:25 / 22.09.2025
Тухла, панел или ЕПК – какво да изберем, ако ще купуваме жилище
Тухла, панел или ЕПК – какво да изберем, ако ще купуваме жилище
16:36 / 22.09.2025
Актуални теми
Задържаха насилствено българина Любомир Киров в Украйна
Пенсионната реформа
България в еврозоната
Бюджет 2026
Изкуствен интелект
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: