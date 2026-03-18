Младежкият център в Кюстендил провежда обучение по компютърна грамотност, съобщи. Инициативата предоставя възможност на младите хора да направят първи стъпки или да надградят своите дигитални умения в динамично развиващата се технологична среда.В рамките на курса участниците усвояват работа с основни компютърни програми, развиват практически умения и се запознават с правилата за безопасно използване на интернет – ключови знания в съвременния свят.Обучението е насочено към млади хора, които искат да разширят своите компетенции и да повишат конкурентоспособността си на пазара на труда.Курсът е безплатен за лица до 29-годишна възраст. Осигурени са учебни материали, подходяща обучителна среда и сертификат за успешно завършване, който удостоверява придобитите знания и умения.