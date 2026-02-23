ЗАРЕЖДАНЕ...
Обучение в Банско постави фокус върху безопасността и правата на децата в училище и онлайн
©
Събитията предоставиха възможност за открит разговор и практически насоки относно това как можем да гарантираме сигурността, благополучието и правата на децата както в училищната среда, така и у дома и в дигиталното пространство.
Присъствието на голям брой ангажирани родители и педагози показа ясно, че темата за детската безопасност не е абстрактна, а реална и актуална за всяко семейство и общност.
Водещи експерти с ценен професионален опит
Обучението бе водено от утвърдени специалисти в областта на детските права и психичното здраве:
Д-р Благородна Макева – старши комисар и главен асистент в Академията на МВР, експерт по правата на детето, представи задълбочен поглед върху различните форми на насилие над деца – физическо, психическо и сексуално. Тя подчерта, че травмите от ранна възраст често оставят дълбоки следи и в зряла възраст. Специално внимание беше отделено на необходимостта от интегриран подход, при който училището, семейството, общността и специалистите работят заедно като части от един общ "пъзел“ на детската защита.
Деница Петрова – психолог с дългогодишен опит, детски психодрама терапевт и специалист по клинична социална работа, акцентира върху ролята на родителите в ранното разпознаване на сигналите за насилие и навременната подкрепа. Тя насърчи участниците да разговарят открито с децата си и да изграждат среда на доверие и сигурност.
Практически теми и важни послания
По време на обучението бяха обсъдени ключови въпроси, свързани с безопасността на децата:
Карта на рисковете – участниците разгледаха възможните опасности в училище, у дома, на улицата, в интернет и на обществени места.
Защита от насилие – подчертано бе, че не само физическите прояви, но и психическото насилие, включително виковете и унижението, могат да имат сериозни последствия.
Дигитална безопасност и родителски контрол – специален акцент беше поставен върху учениците от 1. до 4. клас и нуждата от ранно изграждане на дигитални умения. Родителите получиха информация за приложения за родителски контрол, които помагат да се ограничи достъпът до неподходящо съдържание и да се следи онлайн активността на децата.
Права и подкрепа – обсъдени бяха начините, по които училището и семейството могат да бъдат активни защитници на правата на детето и да реагират правилно при възникване на проблем.
Отговорност на цялата общност
Основното послание на събитието бе ясно: Безопасността на децата е обща отговорност. Само чрез сътрудничество между родители, училище и експерти можем да изградим среда, в която децата растат спокойни, уверени и защитени – както в реалния, така и в дигиталния свят.
Призив към родителите
Организаторите насърчават родителите:
- да използват приложения за родителски контрол,
- да разговарят редовно с децата си за това какво правят онлайн,
- да бъдат активни участници в изграждането на безопасни дигитални навици.
Събитието бе реализирано с подкрепата на Сдружение "Новела“ и Европейския съюз, за което организаторите изразяват своята благодарност.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Мъж е открит прострелян в дома си в Сливен
17:28 / 22.02.2026
Още едно свлачище в Югозападна България
20:07 / 21.02.2026
"Сух режим" в Бараково
10:17 / 21.02.2026
Сигнали за поскъпване след въвеждането на еврото: В Рилския манас...
10:17 / 21.02.2026
Светиня за поклонение в Кюстендил
10:20 / 21.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.