На 17 октомври 2025 г. в Информационен център Банско се проведе изключително важно и полезно обучение за родители, и членове на семейства на деца – ученици от Банско и региона на тема "Детски съветници за безопасност и права в училище и онлайн“. Това бе третото от поредица обучения свързани с Проект: "Детски съветници за безопасност и права в училище и онлайн“ Съфинансиран от Европейския съюз и Фондация "Работилница за граждански инициативи“ (ФРГИ). Предходните две обучения, които се проведоха през м. май и юни миналата година бяха насочени към самите ученици и учители.Събитията предоставиха възможност за открит разговор и практически насоки относно това как можем да гарантираме сигурността, благополучието и правата на децата както в училищната среда, така и у дома и в дигиталното пространство.Присъствието на голям брой ангажирани родители и педагози показа ясно, че темата за детската безопасност не е абстрактна, а реална и актуална за всяко семейство и общност.Обучението бе водено от утвърдени специалисти в областта на детските права и психичното здраве:– старши комисар и главен асистент в Академията на МВР, експерт по правата на детето, представи задълбочен поглед върху различните форми на насилие над деца – физическо, психическо и сексуално. Тя подчерта, че травмите от ранна възраст често оставят дълбоки следи и в зряла възраст. Специално внимание беше отделено на необходимостта от интегриран подход, при който училището, семейството, общността и специалистите работят заедно като части от един общ "пъзел“ на детската защита.– психолог с дългогодишен опит, детски психодрама терапевт и специалист по клинична социална работа, акцентира върху ролята на родителите в ранното разпознаване на сигналите за насилие и навременната подкрепа. Тя насърчи участниците да разговарят открито с децата си и да изграждат среда на доверие и сигурност.По време на обучението бяха обсъдени ключови въпроси, свързани с безопасността на децата:– участниците разгледаха възможните опасности в училище, у дома, на улицата, в интернет и на обществени места.– подчертано бе, че не само физическите прояви, но и психическото насилие, включително виковете и унижението, могат да имат сериозни последствия.– специален акцент беше поставен върху учениците от 1. до 4. клас и нуждата от ранно изграждане на дигитални умения. Родителите получиха информация за приложения за родителски контрол, които помагат да се ограничи достъпът до неподходящо съдържание и да се следи онлайн активността на децата.– обсъдени бяха начините, по които училището и семейството могат да бъдат активни защитници на правата на детето и да реагират правилно при възникване на проблем.Основното послание на събитието бе ясно: Безопасността на децата е обща отговорност. Само чрез сътрудничество между родители, училище и експерти можем да изградим среда, в която децата растат спокойни, уверени и защитени – както в реалния, така и в дигиталния свят.Организаторите насърчават родителите:- да използват приложения за родителски контрол,- да разговарят редовно с децата си за това какво правят онлайн,- да бъдат активни участници в изграждането на безопасни дигитални навици.Събитието бе реализирано с подкрепата на Сдружение "Новела“ и Европейския съюз, за което организаторите изразяват своята благодарност.